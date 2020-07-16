الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في منطقة لصيفر جنوب محافظة الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل ، أن آليات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة "لصيفر" جنوب شرق مدينة يطا، يعودان للمواطنين: محمود خليل أبو قبيطة، ونجله إسماعيل محمود أبو قبيطة، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن هذه المنازل تأوي ما يزيد عن عشرة أفراد، ويمتلك أصحابها كافة الأوراق الثبوتيه التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي، القريبة من مستوطنة "بيت يتير" المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة.