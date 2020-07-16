استطلاع: أكثر من مليون شخص في بريطانيا أقلعوا عن التدخين منذ بدء تفشي "كورونا"

وطن: كشف استطلاع رأي أجرته جمعية خيرية تسمى "أكشن أون سموكين أند هيلث" والمعروفة اختصارا بـ (أي-إس-إتش) عن أن أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة أقلعوا عن التدخين منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وقال 41% ممن أقلعوا عن التدخين، خلال الشهور الأربعة الماضية، إن السبب المباشر للإقلاع هو انتشار فيروس كورونا.

وفي موضوع منفصل، خلصت جامعة يونيفرسيتي كوليج لندن إلى أن مزيدا من الناس أقلعوا عن التدخين منذ بدء السنة وحتى شهر يونيو/ حزيران 2020 مقارنة بأي سنة مضت منذ بدء تنظيم استطلاعات الرأي الخاصة بها في عام 2007.

وتقول الحكومة في نصيحتها، إن المدخنين قد يكونون عُرضة للإصابة بمزيد من الأعراض الحادة لوباء كوفيد-19.

وبين 15 أبريل/ نيسان و20 يونيو/ حزيران، طُلِب من عينة تمثيلية تتكون من 10 آلاف شخص، مُسجلة من قبل مركز "يوغوف" لاستطلاعات الرأي نيابة عن مركز أي-إس-إتش، الإدلاء بمعلومات متعلقة بعاداتهم في التدخين.