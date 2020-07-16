دولة الاحتلال تجهّز قائمة سرية لمسؤولين قد يحاكمون بمحكمة الجنايات الدولية

وطن: أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن دولة الاحتلال تعمل على تجهيز قائمة سرية لمسؤولين إسرائيليين كبار وأصحاب مناصب عليا في الجيش والاجهزة الأمنية من الممكن أن يصدر بحقهم أوامر اعتقال في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد دولة الاحتلال بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في الاراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير أن القائمة تشمل ما بين 200 حتى 300 شخص، وأفادت أن عددا منهم لم يتم إبلاغهم بعد أنهم ضمن القائمة.

وأفادت الصحيفة أنه في "إسرائيل" يحرصون بالحفاظ على السرية حيال تجهيز القائمة، خشية ان الكشف عنها يمكن ان يعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر من منطلق ان المحكمة يمكن ان ترى بذلك اعترافا من قبل دولة الاحتلال على مسؤوليتهم في الأحداث التي يتم التحقيق بها.

وفي حال تم فعلا قامت المحكمة الدولية بفتح إجراءات رسمية بالموضوع، فان إسرائيل ستدرس الطلب من الشخصيات ضمن القائمة الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، وذلك حتى لا بتعرضوا لعمليات اعتقال أو محاكمة.