أنقرة تعلن عن مصرع 7 رجال أمن جراء تحطم طائرة استطلاع

وطن: أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صباح اليوم الخميس عن مصرع 7 من عناصر الأمن جراء تحطم طائرة استطلاع بإقليم فان شرقي البلاد.

وأوضح الوزير في تصريحات متلفزة أن الطائرة التي صنعت عام 2015، كانت في مهمة استطلاع ومراقبة بولايتي وان، وهكاري، منذ الاثنين الماضي.

وأشار إلى أنها أقلعت مساء الأربعاء من مطار "فريد ملان" بولاية وان في مهمة استطلاع، وهي تحمل على متنها 7 من العناصر الأمنية بينهم طياران.

ولفت إلى أنه في تمام الساعة 22.32 مساء الأربعاء كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة وهي تحلق فوق منطقة "باش قلعه"، حيث كانت في طريقها للعودة.

وتابع "وبعدها وتحديدا حوالي الساعة 22.45 اختفت من على الرادار، وفقد الاتصال بها تماما، لتبدأ بعد ذلك عمليات البحث عنها.

وتمكنت فرق الإنقاذ في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس من التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل "آرتوس" على ارتفاع 2200 وتحطمت، وتم العثور على حطامها. وبدأت عمليات انتشال الجثث وحطام الطائرة.