كورونا عالميا: 586 ألف وفاة وأكثر من 13 مليون و662 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الأربعاء، أن الفيروس أودى بحياة 585,615 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 13 مليون، و662 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 8 ملايين و17 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 19 دولة، الأربعاء، عن وفاة 236 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,699 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأربعاء، نحو 213 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,178 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers المختص بإحصاء حالات الاصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة الاميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتواصل أميركا تصدرها لقائمة دول العالم الأكثر تاثراً، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، وسجلت حتى مساء الأربعاء، 856 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 139,999 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها اكثر من 3 ملايين و611 الف اصابة مؤكدة، منهم ما يقارب من 66 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 75,366 حالة، منهم 1,104 حالات وفاة، الأربعاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليون و967 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 36 الف إصابة، في آخر 24 ساعة، فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,053 حالة، وحصيلة الإصابات 291,911 إصابة، منهم 85 حالة وفاة، و538 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

ووتقدمت المكسيك على ايطاليا بالحصيلة الاجمالية للمتوفين بكورونا، حيث تبلغ الحصيلة في المكسيك، 36,327 حالة وفاة، والإصابات المعلنة تبلغ 311,486 شخصاً، منهم 836 حالة وفاة و7,051 إصابة جديدة.

أما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 34,997 حالة، والمصابين 243,506 أشخاص، منهم 13 وفاة، و162 إصابة جديدة في الساعات ال24 الاخيرة.

236 وفاة و10,699 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، أعلنت امس الأربعاء، عن 236 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، السودان، سلطنة عمان، البحرين، اليمن، الكويت، المغرب، قطر، لبنان، ليبيا، وسوريا، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 87 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 3,432 شخصاً، كما سجلت 2,110 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 83,867 حالة حتى الآن، وسجلت مصر وفاة 59 شخصاً، من مجموع 4,067 حالة وفاة، و913 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 84,843 حالة.

وفي السعودية سجلت 42 حالة وفاة، من مجموع 2,325 وفاة، و2,671 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 240,474 شخصاً، فيما سجلت الجزائر وفاة 12 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,040، كما سجلت 554 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 20,770 حالة حتى الآن.

وتوفي 9 أشخاص السودان ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 668 شخصاً، إضافة إلى 110 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 10,527 حالة حتى الآن، فيما سجلت سلطنة عمان وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 281 شخصاً، كما سجلت 1,679 إصابة جديدة، من مجموع 61,247 إصابة.

كما سجلت البحرين وفاة 6 اشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 117 شخصاً، كما سجلت 482 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 34,560 حالة، وسجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 433 شخصاً، إضافة إلى 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,526 حالة حتى الآن.

وتوفي 3 أشخاص في الكويت ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 399 شخصاً، كما سجلت 703 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 56,877 حالة حتى الآن، وسجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 259 شخصاً، إلى جانب 165 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,262 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 151 شخصاً، إضافة إلى 450 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 104,983 حالة حتى الآن، فيما سجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 38 شخصاً، كما سجلت 91 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,542 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت ليبيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 43 شخصاً، كما سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,589 حالة حتى الآن، فيما توفي شخص في سوريا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 22 شخصاً، إلى جانب 19 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 458 حالة حتى الآن.