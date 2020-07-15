الشرطة تغلق 212 محلا تجاريا وتضبط 8 مركبات غير قانونية في جنين

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة، مساء اليوم الاربعاء، 212 محلا تجاريا وضبطت 8 مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة نظمت جولات تفقدية في المدينة والريف، تخلل ذلك إغلاق 212 محلا تجاريا وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق المُقر من رئاسة الوزراء ، كما تم ضبط 8 مركبات غير قانونية منها دراجتين ناريتين.

من جهته، دعا العميد عزام جباره أصحاب المحال والمنشآت بضروة الالتزام بالتعليمات وإغلاق محلاتهم ومنشآتهم التجارية في تمام الساعة الثامنه مساء، كما دعا المواطنين الى ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.