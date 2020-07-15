"الخارجية": تسجيل 181 حالة وفاة و3537 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 181 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الولايات المتحدة الأميركية والجزائر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الاصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3537 بعد تسجيل 5 اصابات في أميركا، وإصابتين في الجزائر، وحالات التعافي هي 1523 حالة.

وتابع فريق العمل المختص في الوزارة جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة لسفر 23 طالبا وطالبة مقدسيين في السنتين الأخيرتين من دراستهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث غادروا الوطن هذا اليوم ووصلوا الى القاهرة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية، للمواطنة انشراح خليل مهدي (74 عاما) في ولاية تيارت، ليرتفع عدد الوفيات الى 2، وتسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات الى 18.

بدوره، أشار العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو للمواطن علي محمود شعبان (47 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 65، وتسجيل 5 اصابات جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولاية نيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 1943.