تركيا تسجل 947 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 947 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1013 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 947 ليصل إلى 215940 حالة.

وتراجع مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا منذ يوم إلى مستوى أدنى من ألف حالة بعد أن كان أعلى منه على مدار أيام متتالية كثيرة، وسجلت في البلاد في إحصائية يوم 11 يوليو 1016 حالة، وفي 12 يوليو 1012، و13 يوليو 1008، وفي 14 يوليو 992.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5419 شخصا إثر رصد 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 11 يوليو 21 حالة، وفي 12 يوليو 19، وفي 13 يوليو أيضا 19، وفي 14 يوليو 20.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 197733 شخصا بعد تسجيل 1013 حالة شفاء جديدة، فيما تتجاوز نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 91%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 4.107 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT