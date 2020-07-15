أسير من جنين يُرزق بطفلة عبر "النطف المهربة"

رام الله- وطن: ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء، أن الأسير عماد ياسر موسى من جنين رُزق بطفلة عبر عمليات تهريب النطف إلى خارج السجون.

وأوضح رياض الأشقر، المتحدث باسم المركز، في تصريح صحافي له، أنه تم إطلاق اسم "حيفا" على طفلة الأسير.

وأشار إلى أن الأسير موسى هو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وأُعيد اعتقاله عام 2014، وأُعيد الحكم السابق بحقه بالسجن 25 عامًا.

ويطلق على مواليد عملية تهريب النطف اسم "سفراء الحرية" الذين ارتفع عدد إلى 93 طفلًا.