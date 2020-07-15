السودان: مستويات مياه النيل تراجعت بعد بداية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة

وطن: ذكرت حكومة السودان اليوم الأربعاء، أن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يومياً بعد أن بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم على النيل في أراضيها.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان: "اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وأضافت الوزارة في البيان أن السودان، يرفض أي "إجراءات أحادية الجانب، يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود" التفاوض بين الدولتين، ومصر.