وفاة طفل 10 سنوات في قلقيلية .. وصل للمستشفى جثة هامدة وعليه اثار ضرب

وطن: باشرت الشرطة والنيابة العامة اليوم الاربعاء، التحقيق في ظروف وفاة طفل" 10 سنوات" من سكان مدينة قلقيلية .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، انه وبناء على إشارة وصلت إلى الشرطة حول وصول طفل متوفي لمستشفى وكالة الغوث في قلقيلية وعليه آثار ضرب، تحركت قوة من مباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية وحماية الأسرة والأحداث وقسم التحقيقات إلى المشفى .

واكد ارزيقات بانه وبحضور الطب الشرعي قررت النيابة إحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة .

واضاف انه تم إحضار والد الطفل المتوفي والتحفظ عليه لحين احالة القضية للنيابة العامة.