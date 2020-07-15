تسجيل 3 اصابات خارجية بكورونا في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبينت الوزراة في بيان، أن الاصابات الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1201) حالة، كما سُجِّلت 3 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء (5663) فحصاً مخبريّاً.