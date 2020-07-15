هيئة الأسرى: تدهور الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور (46 عاما) من بيت لحم، والقابع فيما تسمى مستشفى (سجن الرملة)، حيث يعاني من فشل كلوي، وقد تبيّن مؤخرا أنه مصاب بمرض سرطان الكلى.

وقالت الهيئة، إن الأسير أبو عاهور لا يملك سوى كلية واحدة، ووضعه الصحي حرج، وقد تم التحقيق معه من قبل الشاباك رغم ما يعانيه من أمراض، وقد تم تقديم طلب من قبل محاميه لمحكمة الاحتلال في سجن "عوفر" للمطالبة بالإفراج عنه بحكم وضعه الصحي الخطير، وتم رفض الطلب، وأنه تم تقديم طلب استئناف وستعقد جلسة محكمة بهذا الشأن غدا الخميس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت الأسير أبو عاهور بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي من منزله في بيت لحم وما يزال موقوفاً، وهو متزوج ولديه سبعة أبناء ومعتقل سابق لدى الاحتلال.