"فيفا" يعلن مواعيد مباريات كأس العالم 2022

وطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، إقامة 4 مباريات في اليوم الواحد خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، كما كشف عن ملعبي مباراة الافتتاح والمباراة النهائية.

وأوضح "فيفا" في بيان نشره اليوم، أن صاحب الضيافة سيخوض المباراة الافتتاحية في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأضاف "فيفا" أن المباراة النهائية ستقام في 18 ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف "فيفا" أن مباريات دور المجموعات، التي تستمر على مدار 12 يوماً، ستقام على جميع الملاعب الثمانية المستضيفة لفعاليات البطولة.

وأضاف "فيفا" في البيان: "تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 14:00 و17:00 و20:00 و23:00، وانطلاق المباريات التي تلعب في التوقيت نفسه (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مراحل خروج المغلوب في الساعة 19:00 و23:00".

وتابع: "بهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتهم، ستلعب 4 مباريات يومياً خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ12 يوماً، وهذا سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير".

