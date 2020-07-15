لمواجهة كورونا.. شبكة المنظمات الأهلية تتطالب بتوحيد الجهود ووقف حالة الإرباك وخطة وطنية شاملة موحدة

وطن: طالبت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الأربعاء، بتوحيد الجهود ووقف حالة الإرباك وخطة وطنية شاملة موحدة، لمواجهة جائحة جورونا.

كما ودعت الشبكة، في بيان وصل وطن الحكومة لتوفير كل الإمكانات المتاحة لأوسع اسناد بشري، واغاثي وصحي للمخميات الفلسطينية.

وفيما نص البيان كاملاً:

على ضوء الوضع المتفاقم مع ازدياد حالات الوفاة اليومية، وارتفاع اعداد المصابين يوميا بشكل مقلق بعد تفشي وباء كوفيد 19 "كورونا" في الاراضي الفلسطينية، والذي بات يستدعي تظافر كل الجهود من اجل منع انتشار الفيروس، والعمل بكل الامكانات المتوفرة للحد منه قبل فقدان السيطرة عليه، وبسبب الوضع المركب لخصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال من جهة، وضعف الامكانات المتاحة بما فيها الطواقم الطبية من جهة اخرى فإن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تؤكد على ما يلي:

- تناشد الشبكة للعمل على وضع خطة معالجة شاملة بمشاركة كل القطاعات والمؤسسات، وتوحيد الجهود ضمن اتجاه عمل واضح، وسد الثغرات الموجودة بسبب تداخل الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي، وتحمل الجميع المسؤولية في هذا الظرف العصيب، وتطوير اليات عمل موحدة بما يتيح استمرار العمل، وتقديم الخدمات، وصولا لتطويق الوباء، ومنع توسع الانتشار ضمن صيغة مبنية على الشراكة والتعاون من الجميع

- تدعو الحكومة لتوفير كل الإمكانات المتاحة لأوسع اسناد بشري، واغاثي وصحي للمخميات الفلسطينية بما فيها حالات الحجر، وتامين الفحوصات الطبية، وتوفير مقومات العمل الملائمة من اجل اسنادها بالتعاون مع الوكالة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وكل الجهات ذات العلاقة.

- تدعو في ذات السياق للعمل بسرعة في محافظة الخليل بعد ارتفاع اعداد المصابين، وحالات الوفاة فيها، وانتشار الوباء ليشمل الارياف، والمخميات اضافة للمدينة، والعمل على توفير الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية الاخرى بما فيها عينات الفحص الطبي على الضوء النقص الشديد فيها.

- تدعو للعمل على رفع التنسيق والتعاون بين المؤسسات الصحية، والمشافي، والقطاع الخاص، والاهلي من خلال وزارة الصحة، والحكومة في ظل الوضع الحالي، والتحذيرات الجدية من فقدان السيطرة على الوباء والعمل على تشكيل فريق موحد للمتابعة اليومية من كافة الجهات، ووضع البرامج والتدخلات المباشرة للحد من انتشار الفيروس .