"التربية" تنشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن نشر بيانات المتقدمين لطلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2020-،2021 من خلال الروابط الإلكترونية لكل مديرية والمُبيّنة في الجدول أدناه.

ودعت الوزارة في بيان، كل المتقدمين للوظائف والذين تم قبول طلباتهم؛ لمراجعة وتدقيق بياناتهم كاملة من حيث الشهادات العلمية ومعدلاتها والخبرات العملية بما فيها (أيام البدالة في وزارة التربية والتعليم) والحالات الخاصة.

وبيّنت "التربية" أنه في حال وجود أي خطأ أو عدم تطابق في البيانات؛ فيجب على صاحب الطلب مراسلة مديرية التربية والتعليم التي تقدّم بطلبه فيها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني لكل مديرية والمبين أدناه، مع أهمية أن يَذكر المُراجِع في البريد (الاسم الرباعي، ورقم الهوية، والمديرية التي تقدّم فيها، والشاغر الذي تقدّم له، ويوضح الخطأ الحاصل أو النقص في البيانات).

ولفتت الوزارة إلى أن عملية تدقيق البيانات ستستمر حتى نهاية يوم السبت 18/07/2020