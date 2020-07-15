نقابة المهندسين تعلن معدلات القبول في كليّات الهندسية المحلية والدولية

وطن: أعلنت نقابة المُهندسين – مركز القدس أنه وبناءً على قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ رقم /2)ج3/م.ت.ع( لعام 2020، أنها لن تقبل تسجيل الطلبة الذين سيباشرُون الدراسة في العام الدراسي 2020/2021، بعد تخرجهم لمن يقل معدله في الثانوية العامة عن النسبة المذكورة في القرار سواء كانت دراسته عادية أو موازية) في الجامعات الفلسطينيّة او خارج فلسطين.

ويشير القرار إلى أن مُعدلات القبول في كليّات الهندسة بمختلف تخصصاتها في الجامعات الفلسطينيّة وغير الفلسطينيّة لدرجة البكالوريوس لا تقل عن 80٪ في امتحان شهادة الثانوية العامة، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021.