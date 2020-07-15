الصحة: تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا و170 حالة تعافٍ

وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان موجز حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين منذ ظهر أمس، و170 حالة تعافٍ، توزعت في: 10 محافظة بيت لحم، 20 محافظة نابلس، 140 محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن 17 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3,349 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي بلغ 6,619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1,487، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 47.

وأضافت، أن الاصابات توزعت على النحو التالي: محافظة القدس (181): مدينة القدس 119، وقطنة 1، ومخيم قلنديا 13، والرام 11، وعناتا 10، وكفر عقب 5، والعيزرية11، وأبو ديس 6، وبيت سوريك 4، والعيسوية 1.

وفي محافظة رام الله والبيرة (135): مدينة رام الله 48، ومخيم الجلزون 32، ودير أبو مشعل 1، وبيتونيا 3، والطيرة 1، ورمون 1، وبيتلو 1، وجفنا1 ، وبيرزيت 2، والبيرة 2، نعلين 20، وشقبا ، ومخيم دير عمار 22.

محافظة الخليل (50): مدينة الخليل 25، حلحول 3، يطا 8، بني نعيم 2، دورا 1، ترقوميا 1، الشيوخ 1، خاراس 3، إذنا 5، سعير 1.

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1.

محافظة سلفيت (6): رافات 6

محافظة جنين (2) اليامون 1، الفارعة 1

محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 2، بيت فوريك 1، ياصيد 1.

محافظة أريحا والأغوار (31): أريحا 22، مخيم عين السلطان 8، مخيم عقبة جبر 1.

محافظة قلقيلية (8): مدينة قلقيلية 7، عزون 1

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم 1