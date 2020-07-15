7 وفيات و1.578 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال.. والصحة تطالب بإغلاق شامل

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات، و1,578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مساء الأمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى 375 وفاة، وعدد المصابين إلى 42,813 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عنها، وصفت الحالة الصحية لـ 195 مصابا بالخطيرة، منهم 57 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 22704 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 19734، بعد تسجيل 260 حالة تعافٍ جديدة.

من جهته قال وزير الصحة، يولي ادلشطاين، يبدو إنه لا مفر من إعلان إغلاق شامل في البلاد في أعقاب تفشي الوباء.

وأضاف في حديث إذاعي صباح اليوم أنه لا يوجد شيء آخر يمكن فعله لتسطيح المنحنى الوبائي إلا إذا حدثت معجزة وتغير الوضع.