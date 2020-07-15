محافظ أريحا : فتح مخيم عين السلطان ضمن إجراءات التخفيف

وطن: علن جهاد ابو العسل محافظ أريحا، اليوم الأربعاء، عن فتح مخيم عين السلطان بالمحافظة ضمن إجراءات التخفيف على المواطنين في ظل انتشار وباء كورونا .

وقال أبو العسل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، إن عدد الإصابات بكورونا في أريحا وصلت إلى 33 إصابة بعد تسجيل 12 حالة أول أمس و13 إصابة أمس الثلاثاء.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم الاستهتار والعمل من أجل الوقاية وحماية أرواحنا، والالتزام بالقرارات وعدم التجمعات، موضحا أن السبب الرئيسي في انتشار الإصابات هي التجمعات والحفلات والمخالطات في احتفالات الثانوية العامة.

ونوه أبو العسل أن جل الإصابات الأولية كانت للشباب وليس كبار السن، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء مختبر مركزي بالمحافظة وسيتم تسليمه لوزارة الصحة والعمل به الخميس القادم.

وشكر المحافظ اللجان الشعبية على دورها في توعية المواطنين، "وكل من عمل لمصلحة شعبنا وأبنائنا في ظل انتشار هذا الوباء الذي فتك في العالم".