الإفراج عن فتى مقدسي بعد اعتقاله 14 شهرًا

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء عن الفتى المقدسي محمد يونس عبد الله تونسي (17 عامًا)، بعد أن أمضي مدة محكوميته البالغة 14 شهرًا.

وكان تونسي اعتقل بتاريخ 16/5/2019، وأدانته محكمة الاحتلال بعدة تهم، حيث تنقل بين عدة سجون، وتحرر من سجن "الدامون".

وفي السياق، قررت سلطات الاحتلال الثلاثاء الإفراج عن كل من عبد الرحمن وشقيقه حاتم البشيتي، أمير المالكي، ومصطفى أبو اسنينة بشرط الحبس المنزلي لمدة 10 ايام وكفالة نقدية قيمتها 500 شيكل.

كما أجلت محكمة الاحتلال محاكمة موسى نعيم فطافطة للأسبوع القادم، علمًا أنه استدعي الاثنين الماضي للتحقيق ومن ثم اعتقل وجرى التحقيق معه في زنازين "المسكوبية"