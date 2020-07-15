مجموعة هيونداي موتور تنتج مجموعة من مقاطع الفيديو لشرح قيمة وأهمية استخدام الهيدروجين

● تشرح مجموعة هيونداي عبر خمسة مقاطع فيديو تابعة لسلسلة "H-Conomy" التي انتجتها المجموعة قيمة ومستقبل الهيدروجين الصديق للبيئة وتصنيع المركبات الكهربائية التي تعتمد على الهيدروجين وخلايا الوقود.

● تُعبر مقاطع الفيديو عن رؤية هيونداي موتور كشركة رائدة في استخدام الهيدروجين.

● ستتم ترجمة مقاطع الفيديو إلى عدد من اللغات للوصول بالمعلومات حول الهيدروجين كطاقة نظيفة وآمنة إلى جمهور أوسع.

وطن: أصدرت مجموعة هيونداي موتورز سلسلة من مقاطع فيديو جديدة تشرح قيمة ومستقبل استخدام الهيدروجين كوقود للمركبات، وذلك كجزء من جهود المجموعة لتسريع المسار نحو مجتمع الهيدروجين والطاقة النظيفة. وتغطي مقاطع الفيديو الخمسة، والتابعة لسلسلة "H-Conomy" التي انتجتها هيونداي عن الهيدروجين، الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الاستخدام التجاري لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود.

ويعد انتاج مقاطع الفيديو حول الهيدروجين، سابقة أولى من نوعها لإنتاج محتوى مرئي شامل في مجال الطاقة الهيدروجينية، يؤرخ لتاريخها ويشرح قيمتها ويوضح أسباب اعتبارها صديقة للبيئة، ويكشف الجدوى الاقتصادية، وأهميتها من منطلق اعتبارات السلامة. كما يتعرض محتوى المقاطع الجديدة لمستقبل المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدرويني.

وتم إصدار مقاطع الفيديو باللغتين الإنجليزية والكورية على قناة يوتيوب الرسمية للمجموعة (https://www.youtube.com/hyundaimotorgroup). وتخطط هيونداي لترجمة المحتوى إلى لغات أخرى، تتضمن الإسبانية والصينية، لإتاحة المحتوى المهم في مقاطع الفيديو لجمهور أوسع.

وتقود مجموعة هيونداي موتور بنشاط عملية التحول إلى طاقة الهيدروجين بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية لخلايا الوقود. وبالإضافة إلى انتاج "هيونداي نيكسو" وهي سيارة الركاب الوحيدة التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، فإن المجموعة تتوسع في مجالات أخرى مثل الحافلات والشاحنات والسفن والقطارات المعتمدة على الهيدروجين. وتعمل هيونداي أيضًا بشكل وثيق مع الشركات والحكومات حول العالم كعضو مشارك في مجلس الهيدروجين لتعزيز طاقة الهيدروجين وتوسيع البنية التحتية المحيطة بتكنولوجيا خلايا الوقود الصديقة للبيئة.

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