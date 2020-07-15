طائرة تتبع لنتنياهو تقلع من تل أبيب إلى مسقط ثم دبي

وطن: كشف صحافيٌ في صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الطائرة الخاصة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، شوهدت تسافر من "تل أبيب" إلى إمارة دبي في دولة الإمارات.

ونشر الصحافي آفي سخاروف تغريدة، قال فيها: إن "هذه الطائرة يستقلها بالعادة نتنياهو إلى موسكو من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، لكن، أمس الثلاثاء، هبطت هذه الطائرة في سلطنة عُمان، ومنها غادرت إلى إمارة دبي".

وأضاف سخاروف، أن ثلاث طائرات أخرى من هذا النوع هبطت في أبو ظبي ودبي هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لوزير استخبارات الاحتلال إيلي كوهين، قال فيها إن الدول العربية تمضي قدماً في تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، حتى لو كان الحل السلمي مع الفلسطينيين "يبدو مستحيلاً".