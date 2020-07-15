الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في رام الله

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة مداهمة لعدد من القرى والبلدات في مناطق متفرقة من محافظة رام الله واعتقلت ثمانية شبان، تخللها أعمال تفتيش واندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان باقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لبلدة كوبر شمال غرب المدينة واعتقلت الشاب حسني البرغوثي والشاب فلاديمير البرغوثي عقب مداهمة منزليهما وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحم الاحتلال قرية شقبا غربا واعتقل الشاب طه حسين البرغوثي، فيما داهمت قوة أخرى قرية دير أبو مشعل واعتقلت الشاب محمد وائل عطا.

وشهدت القرية مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله واعتقلت المواطن حسام البرغوثي بعد مداهمة منزله في المنطقة الشرقية.

وأطلق الجنود قنابل الإنارة، فيما انتشر الجنود المشاة بين القرية وقرية النبي صالح المجاورة.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر سليم راسم الريماوي، بعد مداهمة منزله وسط إطلاق قنابل الإنارة واندلاع مواجهات.

وداهمت قوة عسكرية حي عين مصباح ورام الله التحتا واعتقلت المواطن حسني درّس من منزله، وسط مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق خلالها الجنود الغاز السام.