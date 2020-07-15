التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
المرصد لوطن: يجب اقرار قانون تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، والضغط لتطوير موازنة الصحة
دعوات لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى
حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً
أسعار صرف العملات
"عد إلى منزلك".. آلاف الإسرائيليين يحتجون مطالبين نتنياهو بالاستقالة
الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا بصفوف جالياتنا إلى 179، بعد تسجيل وفاة جديدة في السعودية
ابو هولي: المخيمات الفلسطينية في الضفة دخلت دائرة الخطر مع ظهور اصابات بفيروس كورونا
فقد بصره في عرض البحر.. الصياد خضر يناشد عبر وطن لإطعام أطفاله وتوفير علاجه
وفاة مواطن من "عناتا" بكورونا
اتحاد الشباب الفلسطيني لـوطن: نفذنا 350 مشروعا شبابيا مدرّاً للدخل عبر برامجنا.. ونسعى لإعادة الاعتبار للعمل الزراعي مع الشباب
الحبس الاحتياطي إجراء قاسي يجب أن يخضع لمبررات قانونية وليس لضغوطات
شغف التميُّز.. منصة خريجي جامعة بيرزيت.. تجارب وإنجازات وتوفير فرص عمل
نادي الاسير لوطن: الاسرى اول من يتأثر من الانقسام لالتحامهم بالحالة الوطنية واشتباكهم الدائم مع الاحتلال
جنين: الشرطة تغلق 66 محالَّا وتحجز مركبات لعدم الالتزام بحالة الطوارئ
مصر: تسجيل 73 حالة وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أسعار صرف العملات
15.07.2020
07:14 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات، لليوم الاربعاء، كما يأتي:
الدولار:3.44
الدينار:4.85
اليورو:3.92
الجنيه:0.22
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير