وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

أسعار صرف العملات

15.07.2020 07:14 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات، لليوم الاربعاء، كما يأتي:

الدولار:3.44
الدينار:4.85
اليورو:3.92
الجنيه:0.22

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير