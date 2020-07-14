جنين: الشرطة تغلق 66 محالَّا وتحجز مركبات لعدم الالتزام بحالة الطوارئ

وطن: أغلقت الشرطة في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، 66 محلا تجاريا، وحررت 13 مخالفة لأشخاص منها 3 بحق منشآت، لعدم الالتزام بحالة الطوارئ، كما ضبطت 5 مركبات غير قانونية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه تنفيذاً لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء ومحافظ جنين الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، نظمت دوريات شرطة المحافظة جولات تفقدية في المدينة والريف، أغلقت خلال 66 محلا تجاريا وحررت 13 مخالفة لعدة أشخاص منها 3 مخالفات بحق منشآت لعدم التزامها بالتعليمات التي أًعلن عنها للحد من الوباء.

إلى ذلك، ووفق البيان، ضبطت دوريات شرطة المحافظة 5 مركبات غير قانونية.

وأكد مدير شرطة محافظة جنين العميد عزام جبارة، ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.