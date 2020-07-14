بريطانيا تستبعد "هواوي" من إنشاء شبكة 5G.. الشركة ترد

وطن: أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة "هواوي" الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.

وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

من جانبه، قال الناطق باسم الشركة الصينية في بريطانيا، إيد بروستير: "للأسف مستقبلنا في بريطانيا بات مسيسا، والأمر متعلق بالسياسة التجارية الأميركية وليس الأمن".

وأضاف بروستير أن "هذا القرار محبط، انه خبر سيئ لأي شخص في بريطانيا ولديه هاتف نقّال".

واعتبرت "فرانس برس" أن "القرار البريطاني يهدد بإلحاق مزيد من الأضرار بعلاقات بريطانيا مع القوة الآسيوية العملاقة ويحمل كلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة الذين يعتمدون على معدات هواوي منذ ما يقرب 20 عاما".

ويحسب مراقبين، فإن القرار البريطاني جاء مفاجئا وقد يؤدي إلى تقويض العلاقات مع الصين، كما يرون أنه جاء بضغط من الولايات المتحدة ونواب في حزب المحافظين.