الاحتلال يفرج عن 4 صيادين من غزة بعد اعتقالهم 12 يومًا

وطن: أفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن 4 صيادين من قطاع غزة، كان قد اعتقلتهم قبل 12 يومًا.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أفرج عن الصيادين، وهم: محمد زياد صيام، وديع إسماعيل البردويل، عماد عمر البردويل، خالد سمير البردويل؛ بعد اعتقالهم في بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت بحرية الاحتلال قد اعتقلت الصيادين الأربعة يوم الخميس الثاني من يوليو الجاري من بحر رفح أثناء عملهم في الصيد داخل الأراضي الفلسطينية.

وصادرت بحرية الاحتلال في حينه قاربين صغيرين تعود ملكيتهما للصيادين الأربعة، واقتادتهما إلى ميناء اسدود.

وتتكرر اعتداءات الاحتلال على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وإغلاقه للبحر أمامهم، في حين تقيد حركتهم ضمن مساحة محددة للصيد بين 6 أميال و12 ميلا بحريا في أغلب الأوقات.