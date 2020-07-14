"الضابطة الجمركية" تتلف ما يقارب 155 طنا من البضائع الفاسدة خلال النصف الأول من العام





وطن: قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع (3459) قضية، أتلف خلالها ما يقارب (155) طنا بضائع فاسدة وغيرها من القضايا، لحماية وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.



وأوضح جهاز الضابطة في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الثلاثاء، أن الاتلاف جاء تنفيذاً لتعليمات الحكومة وبإشراف مباشر من قائد الجهاز اللواء إياد بركات، لحماية السوق الفلسطيني من أي بضائع فاسدة ومهربة ومن بضائع المستوطنات.



وأضاف، أن العمل من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة الرقابية والأجهزة الأمنية المختصة، وتوزعت القضايا مع الوزارات الشريكة في العمل لقضايا مالية واقتصادية وصحية وزراعية واتصالات وبيئية.



وأكد الجهاز أهمية قيام المواطنين بدورهم الرقابي والمساند لعمل الجهاز بالابلاغ عن وجود البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على مو



وأهاب بالمواطنين المكلفين بتسديد ما عليهم من مستحقات مالية وضريبية لرفد خزينة الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.



ودعا جهاز الضابطة الجمركية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

