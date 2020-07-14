الاحتلال يسلم إخطارات هدم جديدة في يعبد جنوب جنين

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالهدم منشآت لمواطنين في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الإخطارات شملت منشآت تجارية تقع على المدخل الشرقي لبلدة يعبد والمستهدفة من قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن الإخطارات شملت سوبر ماركت للمواطن عصام عطاطرة، ومحلًا تجاريًا قيد الإنشاء للمواطن زيد حرز الله، وملحمة للمواطن عمر الكيلاني.

ويصنف ذلك الجزء من يعبد ضمن أراضي (ج)، وهي مطلة على مستوطنة "دوتان" المقامة على أراضي يعبد، ما يجعلها في حالة استهداف مستمر.