انطلاق فعاليات مؤتمر الاختيار لبرنامج القادة الشباب الفلسطيني (جيل جديد VI)

وطن: انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله وعبر تقنية زووم، فعاليات مؤتمر الاختيار لبرنامج القادة الشباب الفلسطيني (جيل جديد VI) والذي يعقد بالشراكة ما بين طاقم شؤون المرأة ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، البرنامج يدخل الجيل الرابع حيث تم عقد ثلاثة برامج على مدار السنوات الست الماضية ويهدف إلى تعزيز انخراط الشباب في الحياة السياسية ليكونوا قادرين على تولي مسؤوليات ومناصب في السياسة والحياة العامة والمساهمة في حلّ المشاكل التي تواجه مجتمعاتهم.

ويعتبر مؤتمر الاختيار الأساس لاختيار 25 شاب وشابة للمشاركة بالبرنامج حسب المعايير الخاصة ببرنامج القادة الشباب وبعد اجتيازهم لجملة من الاختبارات والأنشطة ويتم اختيارهم من خلال متابعة من لجنة تحكيم محايدة.

انطلق الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم تحدثت د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة: "اليوم نصل الى الجيل الرابع حيث تم استهداف ما يزيد عن 100 مشارك ومشاركة، ولكن يبقى في نهاية كل جيل 25 مشارك ومشاركة هم من يحملون شعلة الاستمرار، ونفخر أننا مكننا في هذا البرنامج ما يزيد 75 شاباً وشابة أصبحوا قادةَ للتغيير على مدار الأجيال الثلاثة السابقة، طاقم شؤون المرأة يؤمن بأنكم رسل التغيير لهذا الواقع الأليم الذي نعيش، ويؤمن بقدراتكم وطاقاتكم المتجددة إيماننا بكم عميق، وطموحنا كبير بأن يأتي اليوم الذي نتوحد فيه جميعا ونكون قادرين على رفع اسم فلسطيني وقضيتها العادلة، لنستطيع الوقوف في وجه ظلم الاحتلال وإنهائه عن أرضنا الفلسطينية.".

تلتها كلمة لمدير مؤسسة فريدريش إيبرت في فلسطين هاننس ألبن تحدث فيها عن هوية المؤسسة السياسية متأصلة الجذور من الحركة العمالية والديمقراطية الاجتماعية الاشتراكية، مشيرا أنها تؤمن بالعدل والمساواة والتضامن من خلال دعم الأشخاص في مجتمعاتهم، ثم ووجه تحية للشياب في مؤتمر الاختيار مؤكداً أن جميعهم يستحقون فرصة الالتحاق بالبرنامج ولكن حسب المعايير علينا اختيار عدد محدود، مؤكداً على سعادته بوجودهم.

يمتد برنامج القادة الشباب الفلسطيني “جيل جديد IV" لفترة عام ونصف تقريباً ويحمل البرنامج فلسفة وتوجهات حساسة لقضايا النساء والشباب والمجتمع وأنشطة ثقافية وميدانية وتجوال في غالبية محافظات الضفة الغربية.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر ينظم على مدى يوميين 13،14 تموز انطلاقاً من مدينة رام الله وبحضور خمسين شاب وشابة عبر تقنية زووم من كامل محافظات الضفة العربية.