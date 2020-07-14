الهيئة العربية للطوارئ: 3316 مصابا بكورونا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل

وطن: بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل لا يشمل المدن المختلطة، 3316 إصابة مع تسجيل 234 حالة جديدة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وبهذا، ارتفع عدد المصابين منذ بداية الموجة الثانية إلى 2252، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 1800.

وسجلت قرية كفر قرع الارتفاع الأعلى منذ مطلع الأسبوع مع تسجيل 36 حالة جديدة، تليها قلنسوة بـ33 حالة، كسيفة بـ17 حالة، جلجولية بـ14 حالة، الناصرة بـ13 حالة، باقة الغربية بـ12 حالة، رهط بـ12 حالة، الطيبة بـ11 حالة، عرعرة بـ10 حالات، كفر قاسم بـ8 حالات، أم الفحم بـ8 حالات، يافة الناصرة بـ7 حالات، شفاعمرو بـ6 حالات.

أما من حيث عدد الحالات النشطة، فتبقى رهط في المكان الأول مع 237 حالة، ثم عرعرة النقب بـ167 حالة، باقة الغربية بـ158 حالة، كفر قاسم بـ140 حالة، كفر قرع بـ107 حالات وكسيفة بـ102 حالة.

(عرب 48)