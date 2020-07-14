يافا: مصاب بحالة حرجة في جريمة إطلاق نار

وطن: أصيب شاب بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب حي العجمي في مدينة يافا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "فولفسون" في حولون لاستكمال العلاج.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 45 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل، من بينهم 8 نساء.

(عرب 48)