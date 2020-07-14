حصيلة ضحايا كورونا في بريطانيا تقترب من 56 ألفا

وطن: بلغت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في بريطانيا 55873 حالة تشمل حالات الاشتباه في الإصابة وفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى بيانات من مصادر حكومية، مما يلقي الضوء على أن الدولة من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل إحصاء "رويترز" حالات الوفاة الوارد في شهادات وفاة أصحابها أن سبب الوفاة يرجع للإصابة بمرض كوفيد-19 وذلك في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الثالث من يوليو تموز وحتى الخامس من يوليو تموز على الترتيب كما يشمل الوفيات الأحدث بالمستشفيات.

وبلغت الحصيلة اليومية التي أعلنتها الحكومة، ولا تشمل سوى الوفيات بعد تأكد الإصابة بالفيروس، 44830 حالة.

المصدر: (رويترز)