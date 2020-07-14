وجد مقتولاً في مغارة بقرية "شقبا".. عائلة الطفل مهند نخلة لـوطن: القاتل اعترف بجريمته وقام بتمثيلها

رام الله-وطن: أكدت عائلة الطفل المغدور مهند نخلة (8 أعوام) من مخيم الجلزون، اليوم الثلاثاء، والذي توفي قبل أسابيع بمغارة في قرية شقبا، أن النيابة توصلت للفاعل، والذي قام باعادة تمثيل الجريمة.

وقال محمد نخلة شقيق الطفل المغدور لـوطن: منذ الإعلان عن وفاة مهند لم نقل إنه توفي وفاة طبيعية وكانت لدينا شكوك تيقّنا منها في النهاية، وكنا قد استبعدنا وفاته طبيعيا.

وأضاف نخلة المتواجد حالياً في مقر النيابة العامة في رام الله، أن المعلومات المؤكدة لدينا أن شاباً ذو نزعة شرّانية يبلغ من العمر 15 عاما اعترف بجريمته، وقد قام باصطحاب مهند إلى المغارة ورماه هناك، لافتاً إلى أنّ "هذه نتائج التحقيق الأولي والتفاصيل الأخرى تحتاج إلى وقت للظهور"، خاصة وأن التحقيق مستمر في القضية.

وأكدّ نخلة أن القاتل قام بتمثيل الجريمة، موضحاً أن القاتل توجه إلى شقيقه مهند، وكذب عليه وأخبره أن أمه تريد منه الحضور، وهو أمر غير صحيح.

وسيتم استكمال إجراءات التحقيق لدى النيابة للوصول إلى كافة التفاصيل، والتي سيعلن عنها لاحقاً.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات لـوطن إن النيابة العامة تنظر في ملف وفاة الطفل مهند نخلة، مشيراً إلى أن تقرير الطب العدلي يُرسل إلى النيابة العامة وهي من تبني تحقيقاتها بناءً عليه.