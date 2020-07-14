صعود الدولار يهبط بالذهب

وطن: انخفضت أسعار الذهب عن مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأميركية، إلا أن المخاوف جرّاء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، والتوتر بين الصين والولايات المتحدة، كبح الخسائر.

وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وانخفض أيضا في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.8 في المئة إلى 1799.60 دولار.

ونقلت "رويترز" عن مايكل مكارثي من "سي.إم.سي ماركتس" قوله: "نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف لاسيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات".

وارتفع الدولار 0.1 في المئة مقابل منافسيه، ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم إذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1987.91 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.4 في المئة إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019 الاثنين.