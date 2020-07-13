إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى أن الأسير أبو وعر خضع اليوم لعملية جراحية

وطن: أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى، أن الأسير كمال أبو وعر خضع لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن رد إدارة سجون الاحتلال جاء بعد مطالبات من الأسرى بإجراء مكالمة هاتفية مع الأسير أبو وعر، لمعرفة وضعه الصحي والإطمئنان عليه، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس "كورونا".

ولفت إلى أنه حتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة حول الوضع الصحي للأسير أبو وعر، وأن غالبية المعلومات مصدرها إدارة سجون الاحتلال الأمر الذي يبقي هذه المعلومات في دائرة الشك.

وجدد مطالبته العاجلة لجهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة الإطمئنان على الوضع الصحي للأسير أبو وعر ومعرفة ما يواجهه، والضغط بأن يكون هناك لجنة دولية محايدة، للاطلاع على أوضاع الأسرى، خاصة مع تصاعد انتشار الوباء، وإعلان الاحتلال مجددا عن إصابات بين سجانيه، واستمراره في عمليات الاعتقال اليومية.

وفي السياق، أعلن الأسير محمد أبو الرب الملقب بـ"التيع"، شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام، إسنادا لرفيقه الأسير أبو وعر الذي يواجه السجان والسرطان والوباء، علما أن الأسير أبو الرب وهو من بلدة قباطية بمحافظة جنين محكوم بالسجن لمدة 30 عاما ويقبع في سجن "النقب الصحراوي".