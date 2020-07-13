أبو زيد النبالي لـوطن: قرار الحكومة بشأن فتح المنشآت التجارية خطوة إيجابية ونطالب بفتح المطاعم والمقاهي أيضاً

وطن: أثنى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، على قرار رئيس الوزراء، اليوم، بفتح المحلات والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وطالب النبالي خلال حوار مع وطن بضرورة فتح المطاعم والمقاهي ايضاً مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية اللازمة.

فيما يلي نص الحوار:

- الاستاذ أبو زيد النبالي.. ما هو تعليقكم على قرار الحكومة، اليوم، بفتح المحلات والمنشآت التجارية؟

قرار الحكومة اليوم مبدأيا هو خطوة إيجابية من حيث فتح القطاعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحلات الحرفيين، وكل ما يتعلق بالتجار في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى السماح للمطاعم بالعمل للتوصيل الخارجي "ديليفري"، ولكن نطمح ان يتم السماح للمطاعم بالعمل وفق الوضع الطبيعي باستقبال الزبائن مع الالتزام بالاجراءات الصحية والسلامة العامة، لانه لم يسجل اي اصابة من خلال هذه المطاعم أو المقاهي في البلد.

- ماذا جرى في اجتماعكم اليوم بالمحافظة د. ليلى غنام؟

اليوم اجتمعنا بالمحافظة د.ليلى غنام ورفعنا التوصيات والمطالبات المتعلقة بالتجارة والصناعة في المحافظة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ايضا.

- هل بالإمكان إطلاعنا على هذه التوصيات؟

نعم.. توصياتنا كانت بفتح جميع المحلات التجارية والمنشآت وصناعات الحرفيين الصغيرة والمتوسطة في كل المحافظة.

دائما نخاطب رئاسة الوزراء والمحافظة ولجنة الطوارئ العليا، لكن اليوم كان اجتماعنا بالدكتورة غنام لأنها ايضا هي مسؤولة لجنة الطوارئ الفرعية في المحافظة، وقامت برفع توصياتنا لرئاسة الوزراء، واستجاب المجلس لها.

- هل ترى من الضروري الموازنة بين صحة المواطن والاقتصاد؟

قلنا دائما انه يجب ان تكون هناك موازنة بين الصحة والاقتصاد ، ويجب أن تبقى عجلة الحياة تدور لان الالتزامات كبيرة على القطاع الاقتصادي، فقد تضرر كثيرا من خلال الاغلاق الأول والاغلاق الثاني، بالاضافة الى الالتزامات المالية الملقاة على أصحاب هذا القطاع من حيث أجرة محلات ورواتب عمال وموظفين وغيرها.

هذه المنشآت ملتزمة بالاجراءات الصحية، ونحن نراقب ونتابع التزامها بالوقاية والسلامة العامة والبرتوكول الذي أصدرته وزارة الصحة.

- هل وعدتم بموعد محدد لفتح المطاعم والمقاهي وباقي القطاعات التجارية التي لازالت مغلقة؟

من خلال وطن أناشد رئيس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا واللجان المختصة بأن يصدروا قرارتهم بفتح المطاعم والمقاهي كالمعتاد مع ضرورة التباعد بين الزبائن، واستثنائها في ساعات العمل، بحيث يتم السماح لها بالعمل بعد الساعة 8 مساء، لأن ذروة عملها تكون بعد الساعة ال8 مساء بخلاف المنشآت التجارية المختلفة.

- أخيراً، ما هي رسالتكم للتجار في المحافظة؟

نحن ندعم ونساند تجارنا بكل الامكانيات المتاحة ونتمنى عليهم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وصحة العاملين وصحتهم، وعدم التهاون بالفيروس لأنه خطير.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر اليوم، استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الاغلاق على ان تلتزم بالبروتركول الصحي باستخدام الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ.. للمزيد اضغط هنا