هيئة الأسرى: عزل الأسير علي محمود وأخذ عينه منه للاشتباه بمخالطته سجانا مصابا بفيروس كورونا

وطن: ‎أفادت هيئة الأسرى أن الأسير علي محمود تم عزله في الريمون ولم تظهر بعد نتيجة عينة فحص الاشتباه بكورونا التي تم سحبها بسبب مخالطته سجانا مصابا في النقب.

وأوضح بيان الهيئة أن الاسير المعزول كان يقبع في سجن النقب قسم رقم 23، واشتبه بمخالطة سجان مصاب.

وتم نقل الأسير لاحقا للعزل في سجن ريمون بقسم خاص، بانتظار نتيجة فحص كورونا، كما تم حجر 15 سجانا في النقب للاشتباه بهم بمخالطة ذات السجان.