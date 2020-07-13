نقابة النقل: المواصلات العامة تستأنف عملها غدا في محافظة رام الله والبيرة
13.07.2020 09:42 PM
وطن: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة رام الله والبيرة، إستئناف عمل المواصلات العامة غدا الثلاثاء في المحافظة.
وأضافت في بيان لها، أنه سيتم السماح للمواصلات العامه بإستئناف العمل داخل المحافظة إعتبارا من صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 2020/7/14، بحيث تعمل المواصلات العامه داخل المحافظة وبين القرى التابعة لها.
وأكدت على ضرورة مراعات البروتوكول الصحي والوقائي حفاظا على السلامة العامة والسلامة الشخصية للسائقين والمواطنين على حد سواء.