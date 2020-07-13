نقابة النقل: المواصلات العامة تستأنف عملها غدا في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة رام الله والبيرة، إستئناف عمل المواصلات العامة غدا الثلاثاء في المحافظة.

وأضافت في بيان لها، أنه سيتم السماح للمواصلات العامه بإستئناف العمل داخل المحافظة إعتبارا من صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 2020/7/14، بحيث تعمل المواصلات العامه داخل المحافظة وبين القرى التابعة لها.

وأكدت على ضرورة مراعات البروتوكول الصحي والوقائي حفاظا على السلامة العامة والسلامة الشخصية للسائقين والمواطنين على حد سواء.