دولة الاحتلال | 3 وفيات و 1578 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 365 وفاة، وعدد المصابين إلى 40248 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن الصحة في دولة الاحتلال، وصفت الحالة الصحية لـ 183 مصابا بالخطيرة، منهم 54 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 20560 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 19323 بعد تسجيل 315 حالة تعاف جديدة.