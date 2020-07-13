الحكومة تصادق على تخصيص 100 عقد للعمل ضمن الكادر الطبي بوزارة الصحة لدعم جهود مواجهة "كورونا"

رام الله- وطن: صادق مجلس الوزراء على تخصيص 100 إحداث مالي تعاقدي بشكل إستثنائي لتعيين كادر طبي في وزارة الصحة لدعم جهود الوزارة في مواجهة جائحة كورونا.

كما أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الإثنين، اعتماد بعض توصيات المحافظين والغرف التجارية في المحافظات المصابة بجائحة الكورونا بخصوص تخفيف حالة الإغلاق للمنشآت الصغيرة.

وشمل القرار أيضا، السماح لتلك المنشآت، بالعمل أثناء فترات النهار ووفق التعليمات الصحية المشددة والرقابة الميداينة من قبل جهات الإختصاص.

وجاء أيضا، في حزمة القرارات، تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الانسانية للعام 2020.

وأعلن أيضا، اعتماد تعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن منح الحوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.

كما تم إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية الحكومية في المحافظات الجنوبية.