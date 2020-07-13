شخصيات عربية تدين قانون سيزر وتبعث برسالة احتجاج الى الأمين العام للأمم المتحدة

وطن: ادانت شخصيات عربية أكاديمية وسياسية من دول عربية متعددة قانون سيزر الأمريكي الذي يفرض الحظر الشامل على الجمهورية العربية السورية ، كأجراء قسري أحادي من قبل الولايات المتحدة.

وبعثت هذه الشخصيات رسالة بهذا الخصوص إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعته للتدخل لمنع الخطط التي تحاك لتجويع الشعب السوري ومنعه من حقه في الحصول على الغذاء والدواء والحق في الحياة.

وفيما يلي نص الرسالة:

الى /الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش المحترم

لاشك أن الاوضاع التي يمر بها العالم كله بعد جائحة كوفيد 19 ، بالاضافة الى العديد من الحروب والصراعات القائمة في مناطق متعددة سيما في منطقة الشرق الاوسط ، زادت من خطورة تلك الاوضاع ، ليس على مناطق الحروب والنزاعات فقط بل على العالم كله .

لقد أقر ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عام 1945 والذي اكد ان من اهم اهداف المنظمة الدولية هو حفظ السلام وحماية حقوق الانسان وتعزيز التنمية ،الا ان تجارب السنوات الماضية ، أكدت ما يمكن تسميته الفشل و الضعف في تحقيق تلك الاهداف . فيما كانت هناك قرارات دولية ، ادت الى النقيض من تلك الاهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، كما في العقوبات الاقتصادية على العراق ابان قيام النظام العراقي عام 1990 بغزو دولة الكويت.

لقد كان لقرار مجلس الامن الذي فرض الحصار الاقتصادي على العراق أنذاك ، نتائج وخيمة أدت فيما ادت اليه من جوع ومرض وجهل وفقر، الى قيام حرب غير متكافأة بين العراق والحلف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية تم خلالها احتلال العراق ، وتخريب بناه التحتية ، وتدمير مقوماته الاجتماعية ، ونسف كيان الدولة فيه .

لم تقنع تلك التجارب القاسية ونتائجها السلبية، الكثير من الدول العظمى في العالم ، ولم تتمكن المنظمة الدولية ان تتخذها مبررا ، لوقف قرارات الحظر الاقتصادي الجائرة لتحقيق اهدافها المبينة اعلاه ، بل ازداد نهم "الولايات المتحدة الأمريكية" في الاونة الأخيرة بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الجائرة على شعوب ودول العالم، لاسباب سياسية بهدف فرض الهيمنة والتبعية بعيدا عن الأطر القانونية، لتتحول العقوبات من اطار لتعزيز الامن والسلم العالميين الى ظاهرة من ظواهر الاستعمار الجديد .

وبالاشارة الى هذه المقدمة ، يكون الفهم الحقيقي لما سمي بقانون قيصر ، لفرض الحظر الشامل على الجمهورية العربية السورية ، كأجراء قسري احادي من قبل الولايات المتحدة على انه دعم للعصابات الارهابية المسلحة في حربها ضد الشعب السوري، وهو ايضا اصرار على مواصلة عدوان الولايات المتحدة وحلفائها على سورية .

أن ميثاق الامم ، وفق المادة "39" يشترط في فرض العقوبات الاقتصادية ، أن تكون الدولة او الجهة التي تفرض عليها العقوبات ، تهدد السلام العالمي ، او انها تقوم بأعمال عدوانية على دول اخرى ، وان يؤدي فرض العقوبات الى حماية الأمن والسلم الدوليين، ولا يغفل جنابكم سيادة الامين العام للامم المتحدة، ان الجمهورية العربية السورية هي التي تعرضت وتتعرض الى العدوان الخارجي والاحتلال من قبل قوات امريكية وتركية، وتتعرض لهجمات مسلحة تقودها تنظيمات ، مدرجة على قائمة الارهاب الدولي "تنظيم الدولة الاسلامية - داعش ،جبهة النصرة و القاعدة" ... لقد كان الاولى بالمنظمة الأممية ان تصدر قرارات لمعاقبة المعتدي لكي تحفظ السلم العالمي ، لا ان تقف عاجزة متفرجة، ومكتوفة الايدي .

سيادة الامين العام ..

اننا نناشدكم باسم الانسانية ، ان تستخدموا صلاحياتكم الاممية ، بالتصدي لقانون قيصر سيء الصيت ، وان تمنعوا ما يمكن ان يصاغ ويحضر له ، ويخطط لتنفيذه ، لفرض عملية تجويع الشعب السوري ، ومنع حقه في الحصول على الغذاء والدواء ، والحق في الحياة، بمنع العمل بهذا "القانون" العدواني الاحادي ، وتفويت الفرصة على الارهاب من الاستثمار المباشر وغير المباشر من الاوضاع التي سوف يخلقها تنفيذ "القانون" في المجتمع السوري من فقر وامية وغياب التكافل الاجتماعي والتعصب ، هذه الاوضاع التي تعتبر الخاضنة التي ولدت المنظمات الارهابية فيها ، لاسيما وان "التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للعوامل الأساسية التي يمكن أن تقضي على الإرهاب، وذلك بطرق منها منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب ووقف التجنيد ومنع سفر هؤلاء المقاتلين والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم ومكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، كما يتطلب مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي ... الخ" كما ورد في نص قرار مجلس الامن الدولي المرقم "2178".

وقبل الختام .. نلفت انتباه سيادتكم انه وبالنظر للحرب التي يقودها العالم الاجمع ضد فيروس كورونا، والذي استنزف موارد دول كبرى واقتصادات قوية، فأن العقوبات احادية الجانب المفروضة على سورية ستساهم دون ادنى شك بإعاقة جهود الدولة السورية في التصدي للفيروس وتحد من امكاناتها لتوفير مستلزمات مواجهة هذا الوباء، ماسوف يشكل خطرا على حياة السوريين.

الموقعون :

محمد علي السباهي / العراق

حسين الربيعي/ العراق

زيدان النعيمي/ العراق

مصطفى المالكي/ العراق

خلف الناصر / العراق

عامر العاني /العراق

حيدر الهاشمي / العراق

عبد حسن المهداوي / العراق

سعاد عباس الغريري / العراق

ميثم الزيدي / العراق

محمد حسين جبار / العراق

صلاح جليل / العراق

الشيخ غازي العبودي / العراق

مروة حسين الربيعي / العراق

محمد جميل / العراق

ميس حسين الربيعي/ العراق

مالك الحسبني / العراق

اكرم الشيخ مقلد/العراق

حامد طبرة / العراق

نصيف جاسم / العراق

رياض السعدي / العراق

عبد اللة اللامي / العراق

سيد هاشم الموسوي / العراق

علي جاسم / العراق

علي كشيش / العراق

علي الربيعي / العراق

ماجد اسد / العراق

نصير النصراوي / العراق

حسن عبد حسن المهداوي/ العراق

هاشم العسل الكناني / العراق

سرور جواد الابراهيم / العراق

عضيد الخفاجي / العراق

الدكتور الشيخ علي المياح / العراق

احمد عبد الرحيم / العراق

نصر شفيق الربيعي / العراق

جليل نعمة العبادي / العراق

فرهود العلياوي/ العراق

د. حسين القزويني / العراق

فاضل العزاوي / العراق

عامر عبد الوهاب العزاوي/ العراق

عبدالكريم احمد الحيالي / العراق

سعد عبد الرزاق / العراق

كاظم محمد جواد عبد الغني/ العراق

حسين خليفة حسبن السعدي/ العراق

علي حسين نعمة / العراق

المحامي محمود مرعي امين عام الجبهة الديمقراطية السورية/ سورية

المهندس عمر عبد الوهاب / سورية

الدكتور وليد القاضي / سورية

الاستاذ فوزي تقي الدين/ سورية

الدكتور ابراهيم بش / سورية

الاستاذ رضوان الاحمر / سورية

الدكتور فرحات الكسم / سورية

الاستاذ مصطفى زغلوط/ سورية

الاستاذ هشام طبرنين / سورية

الاستاذ احمد الشيخ علي/ سورية

الاستاذ عبد الرحمن دقو / سورية

الاستاذ فواز العسلي / سورية

الاستاذ خلدون باقوني / سورية

المحامي محمد النعسان / سورية

الاستاذة سوسن الشيباني/ سورية

ا. احمد حيدر الشهير ابو عزو نعمان / سورية

صلاح محمد الزعبي نائب سابق / الاردن

المهندس مندوب عبيدات / الاردن

الدكتور احمد العجلوني / الاردن

الأستاذ حسين ابو راس/ الاردن

سامر هنداوي / الاردن

هيفاء مساعده / الاردن

امجد عبيدات /الاردن

جهاد عبيدات / الاردن

جعفر الزعبي / الاردن

نبيه الروسان / الاردن

ابراهيم بطاينه / الاردن

نعيم منصور / الاردن

هدى المستريحي / الاردن

باسل داوود / الاردن

عبد المنعم سماره الزعبي / الاردن

عصام صبح / الاردن

الدكتور احمد العرموطي / الاردن

ضيف الله ابو غزال / الاردن

عامر التل / الاردن

فاضل عباس / البحرين

محمد جاسم الدرازي / البحرين

جاسم مهدي النامة/ البحرين

إبراهيم المدهون/ البحرين

حسين عبدالنبي البناء / البحرين

حسين علي خميس/ البحرين

د. عبد الرحيم سويسة / فلسطين

احسان سالم / فلسطين

د شوكت عبدالرحمن ابوصفية / فلسطين

مهندس استشاري خالد حرب أبومور / فلسطين -

د. استشاري عبد الرجيم كتانة / فلسطين

د ابراهيم محمد المصري / فلسطين

د. جمال زهران / أستاذ علوم سياسية / مصر

أ. فاروق العشري / مصر

أ. ستاذ محمد الشافعي/ مصر

أ. محمد محمود رفعت/ مصر

محمود عبد المنعم راغب /مصر

سيد شعبان / مصر

محمد رشاد القاضي / مصر

علي محمود طه/ مصر

محمد عز الدين / مصر

فوزي العريان / مصر

أ. علي عبد المجيد /مصر .

اللواء طلعت مسلم / مصر.

أ. منير السيد حسن /مصر .

د. جلال مجاهد /مصري .

أ. طلال سيف / مصر .

أ. متولي عوض / مصر .

د/ منصور رزق / مصر .

علي الفرماوي /مصر

عبد النبي إبراهيم حامد /مصر .

سيد أحمد عوض خريبه / مصر .

جمعه عبادي توفيق/ مصر .

المحامي محمد رشاد القاضي /مصر .

عدلي محمد عبد المعطي /مصر .

مصطفي محمد حسين الشافعي /مصر .

علي محمد علي طه مصر .

محمود مصطفي حسين الشافعي /مصر .

محمود أحمد محمد الصباغ / مصر .

عادل محمد عوض / مصر .

نبيل محمود أحمد /مصر .

نور الدين عادل سيد محمد نور الدين /مصر .

خالد محمد اسماعيل . /مصر .

أحمد محمد عزيز السيد /مصر .

رضا محمد المنيري /مصر .

كمال أحمد كمال فودة /مصر .

مي مصطفي حسين الشافعي /مصر .

سماح أحمد محمد /مصر .

نبيل محمود أحمد /مصر .

عبله فضل أحمد رمضان /مصر .

راقية مصباح علي راضي /مصر .

حميدة مصباح علي راضي / مصر .

سنية مصباح علي راضي / مصر .

سكينة مصباح علي راضي / مصر .

خالد عبد النبي ابراهيم / مصر .