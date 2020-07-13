حمدي فراج يكتب لـوطن: "سيموت أبوك وأنت عندنا"

منذ ان استشهد صغيره "محمد" قبل نحو ثلاثين سنة ، ابان انتفاضة الحجارة ، التي أطلق على أطفالها انذاك الراحل ياسر عرفات لقب "جنرالات الحجارة" ، قرر نعيم ابو عكر الذي شيعناه أمس الى المثوى الأخير ، قرر ان يحفظ ود صغيره بعد ان أخفق في حفظ حياته ، رغم عديد محاولاته ، بما في ذلك تسفيره للولايات المتحدة ؛ قال له الاطباء البارعون ، أحدهم من اصول فلسطينية ويدعى صهيون : بعد عشر سنوات سيتسنى لنا زراعة امعاء في جسم الانسان ، إذا ظل محمد حيا سأجري له اول عملية زرع أمعاء في العالم والتاريخ . لكن رصاصة الدمدم الصهيونية التي فتت امعاءه كانت اقوى من محمد الصغير و أمعائه الطرية ومن النطاسي صهيون ومبضعه الواعد . فهل كانت اقوى من "نعيم" و"مالكة" والدته و"نضال" أخيه الاكبرالذي اقدمت سلطات الاحتلال على اعتقاله قبل عشرة ايام فتصدر بحقه حكما اداريا هو لربما العشرين في عمره الذي ناهز الثالثة والخمسين ، فيرحل أبوه عن الدنيا دون أن يلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة .

عندما اتصل به الكابتن "نسيم" قبل حوالي ستة أشهر كي يسلم نفسه ، قال له "نضال" أبي مريض و واجبي يحتم علي ان أكون بجانبه واسهر على راحته "كما ربياني صغيرا" ، خاصة انه خضع لعملية بتر ساق قبل سنتين ، لم يكن "نسيم" موجودا عندما تم قتل "محمد" ، كان الموجود أنذاك ، كريم وحاييم وعفيف وجاد وفرح وموسى وابو عمر (هذه أسماء حركية حقيقية لضباط المخابرات الذين خدموا في بيت لحم منذ احتلالها عام 1967) ، لم يتوقف "نسيم" الحالي عند ممارسات سابقيه ، التي حولت العائلة التي لجأت من قرية "راس ابو عمار" من عادية كبقية العائلات ، الى عائلة يشار لها بالبنان في الانخراط بالنضال ضد الاحتلال منذ لحظة قتل "محمد" ، ما دفع ان يسمي جميع اخوته وأخواته ابناءهم الذكور باسم "محمد" (6 محمد) لحفظ ذكراه والسير على هديه .

حفاظ نعيم على ود محمد ، كان بالسير على نهجه ، وتبني الفكر التقدمي الذي لم يتسن له التسلح به صغيرا كما فعل "محمد" ، وأصبح نعيم "والد الشهيد" وبيته عنوانا للصلح الاجتماعي وبقية ابنائه وبناته والاحفاد والحفيدات بمثابة فصيلة وطنية متقدمة ، أما "مالكة" فكانت بمثابة أم كل الشهداء والاسرى ، لا تغادر خيام الاعتصام ، تشارك في كل المناسبات الوطنية ، وعندما توفي هوغو شافيز قبل سبعة أعوام ، اصرت ان توزع "الزلابيا" "رحمة لروحه الطاهرة" .

في اتصاله الهاتفي الاول منذ اعتقاله ، علم نضال برحيل والده ، ونقل ان احد الضباط قال له : سيموت ابوك وانت عندنا . في حين كتب "الكبتن نسيم" على صفحته مع صورة لنضال : اللي بجيش بعصاة موسى بيجي بعصاة فرعون . ما يؤكد ان "نسيم" أيضا لم يتعلم الدرس . درس ان يحرم الابن من القاء نظرة الوداع على من يرحل من أحبائه ، درس ان تتفشى الفاشية كالكورونا ، لكنها لا يمكن ان تنتصر .