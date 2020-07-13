محافظ نابلس يغلق مخيم عسكر القديم لحصر مخالطي اصابة جديدة بالكورونا

وطن: قرر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اغلاق مخيم عسكر القديم في المنطقة الشرقية من المدينة مؤقتا لاتاحة المجال امام فرق الطب الوقائي لدراسة وحصر مخالطي اصابة بالكورونا تم تسجيلها اليوم الاثنين في المخيم.

بدورها، اعلنت اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، واللجنة التنظيمية لحركة "فتح" ومؤسسات وفعاليات المخيم في بيان مقتضب، بأنه تقرر عبر التنسيق مع المحافظ اغلاق المخيم فترة 24 ساعة بسبب وجود اصابات بفايروس كورونا داخل المخيم، ولاعطاء الفرصة لفرق الطب الوقائي لحصر خارطة المخالطين. ودعت كافة المحلات التجارية لاغلاق ابوابها والالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها حفاظا على سلامتهم ولمنع تفشي الوباء