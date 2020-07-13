مصرع شخص وإصابة 112 اخرين في 143 حادث مروري الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي شخص مصرعه وأصيب 112 آخرين بجروح، جراء 143 حادث سير وقع الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 143 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 112 آخرين، وصفت إصابة واحدة بالخطيرة و 15 إصابة منهم بالمتوسطة، و 96 بالطفيفة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 3942 مركبة، وأنزلت عن الشارع 6 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 631 مخالفة مرورية، وحجزت 340 مركبة للتأكد من قانونيتها .