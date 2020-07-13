بارتوميو: قريباً سوف يتغير اسم الكامب نو

وطن: حسم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مستقبل ليونيل ميسي، كما تحدث عن مصير كيكي سيتيين، وموقف تشافي هيرنانديز من تدريب البارسا.

قال بارتوميو في تصريحاته لإذاعة راديو كاتالونيا: "كيكي سيتين سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، ونيتنا هي استمراره للموسم القادم أيضاً".

وأضاف: "تشافي سوف يكون المدرب يوم من الأيام، نعم أراه جاهز لتدريب برشلونة، لكن حالياً نحن لا نبحث عن مدرب، لدينا سيتيبن.

وتابع: "تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز، لكن حالياً لم نتحدث، سننتظر حتى نهاية الموسم، وسوف نقيم كل شيء مرة أخرى".

وعن حالة برشلونة، قال: "برشلونة كما هو، ليس في حالة سيئة".

وعن مستقبل ميسي، قال: "تحدثنا وسنتحدث مع ميسي بخصوص التجديد، هو يريد إنهاء مسيرته هنا، ليس لدينا أدنى شك في مسألة تجديد عقده".

وعن فيليب كوتينيو، قال: "نجم كبير حتى وإن لم ينجح معنا".

وتابع: "لست نادماً على قرار إقالة فالفيردي، إذا كان يجب تغيير المدرب فأبيدال وبلانس هم المسؤولون، لكن أنا أركز على سيتيين، أنا معجب بطريقة تفكيره وتخيله لكرة القدم".

وواصل: "سنعتمد بشكل أكبر على أنسو فاتي، وريكي بويغ، الموسم المقبل، الكل سيكون تحت إدارة سيتيين".

وأكمل: "نريد من تقنية الفيديو أن تكون أكثر وضوحاً، شاهدت يوم أمس مجموعة من الضربات الجزاء المستحقة لفريقنا، لكن الحكم لم يراها أبداً".

وأكد: "لا يوجد نية بتخفيض الرواتب الموسم المقبل، ولكن هذا الأمر مشروط بعودة الجماهير للملعب".

وأشار: "أعتقد بأن سوق الانتقالات سيكون كبيراً، بالنسبة لنا سيرحل البعض، وسيأتي ترينكاو وبيدري".

وعن كأس جوان غامبر، قال بارتوميو: "سوف نلعب في سبتمبر (أيلول)، حتى الآن لم يتحدد المنافس".

وعن ملعب كامب نو، قال: "نحن قريبون من الاتفاق مع شركتين عالميتين في كاتالونيا من أجل حقوق تسمية الكامب نو".

وعن نيمار، قال: "لا أعتقد بأن باريس سان جيرمان سوف يضع نيمار في السوق الصيفي".

وأضاف: "نفوز بمعدل بطولتين كل موسم، 22 لقب خلال 10 أعوام، نتيجة رائعة، وأنا مؤمن بأننا جعلنا البارسا كمنظومة شاملة أفضل من بارسا 2003 أو 2010".

واختتم: "أتمنى من الرئيس القادم أن يطور ويحسن النادي، مثلما فعلنا في هذه السنوات".