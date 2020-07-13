صورة | النيابة تمدد توقيف المغني "أيمن السبعاوي" 8 أيام

الخليل-وطن: مددت النيابة في مدينة "دورا" غرب الخليل توقيف المغني أيمن السبعاوي ثمانية أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت أيمن السبعاوي، مساء أمس الأحد، في مدينة الظاهرية، وذلك على خلفية إحيائه حفلاً في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما اعتبر تحدياً لقرارات السلطة الفلسطينية بمنع إقامة الحفلات تجنباً لتفشي فيروس كورونا.