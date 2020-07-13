الشرطة تكشف ملابسات 10 قضايا سرقة وتقبض على 3 أشخاص مشتبه بهم في جنين

رام الله- وطن: كشفت الشرطة ملابسات 10 قضايا سرقة بمبالغ مالية تجاوزت 150 ألف شيكل وقبضت على 3 أشخاص مشتبه بهم في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود شكاوى من قبل عدد من المواطنين من سكان مدينة جنين حول تعرضهم للسرقة من قبل مجهولين من خلال سرقات لمنازلهم ومركباتهم الخاصة وتنوعت ما بين مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة خلوية وأجهزة كهربائية ودراجات كهربائية وجهاز لاب توب ومعدات قدرت قيمة المسروقات بـ 152400 ألف شيقل .

وبعد البحث والتحري من قبل فرع شرطة المباحث العامة في شرطة المحافظة تم حصرالاشتباه ب 3 أشخاص من سكان مدينة جنين وتم إلقاء القبض عليهم وبتدوين افادتهم افادوا بقيامهم بالسرقات المذكورة .

وأكدت الشرطة انه تم توقيف المشتبه بهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.