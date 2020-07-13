مصادر لـوطن: المغني "السبعاوي" ما زال موقوفاً في الخليل.. والاحتلال لم يطالب بالإفراج عنه بسبب وقف التنسيق
13.07.2020 01:12 PM
رام الله-وطن: أكدت مصادر لـوطن، إن المغني أيمن السبعاوي، ما يزال موقوفاً في محافظة الخليل، ولم يتم الإفراج عنه.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـوطن، أن السبعاوي تم عرضه اليوم على النيابة.
وأكدت المصادر أن الاحتلال لم يطلب من السلطة الفلسطينية الإفراج عن السبعاوي، كونه يحمل الهوية الإسرائيلية الزرقاء، لأنّ قنوات الاتصال مغلقة بين الطرفين، بعد قرار الرئيس بوقف التنسيق الأمني.
يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيمن السبعاوي، مساء أمس الأحد، وذلك على خلفية إحيائه حفلاً في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما اعتبر تحدياً لقرارات السلطة الفلسطينية بمنع إقامة الحفلات تجنباً لتفشي فيروس كورونا.
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